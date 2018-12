Derbi para la inflexión

Q UEDAN tres días para que llegue el derbi provincial en Segunda B, el que disputarán la UD Almería B y el CD El Ejido sobre el césped del Mediterráneo, feudo que debe convertirse este sábado a las 11:30 horas en toda una fiesta del fútbol almeriense, sea cuál sea el resultado, haya expulsados, un penalti injusto o algún gesto extraño de un jugador a un contrario, que esperemos que no. Nada debe empañar esta cita histórica que se vivirá con gran tensión sobre el verde del estadio capitalino, porque es el último duelo de 2018 y ambos quieren ganarlo para despedir bien el año y dar un paso más hacia sus respectivos objetivos en la categoría de bronce. No me cabe duda de que los futbolistas de uno y otro bando sabrán estar a la altura de este choque, pero me preocupa que en las gradas haya algún que otro individuo que no. La afición celeste podría llenar tres autobuses, a los que se deben unir los numerosos coches particulares, según se puede intuir por los mensajes de las redes sociales, donde también se están moviendo los fieles rojiblancos, pidiendo el máximo apoyo posible para sus canteranos. El derbi ya se está disputando desde hace varios días entre los seguidores capitalinos y ejidenses y por el momento los dos equipos están practicando, por lo menos de cara a la galería, un juego limpio. Esperemos que se mantenga el sábado cuando se vean las caras de verdad y nos eviten imágenes lamentables y propias de siglos pasados que no tienen sentido alguno en un deporte. Los piques, siempre que sean sanos, son necesarios en este tipo de duelos, dan un ambiente más cálido, pero no se deben perder las formas. Este fin de semana, tanto aficionados rojiblancos como celestes tienen la oportunidad de evitar cometer los errores del pasado, de dar ejemplo y demostrar que hemos avanzado como sociedad, aunque solo sea un poco. ¡A disfrutar del derbi!