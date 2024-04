El Derbi juvenil

Apenas unos días restan para que el fútbol almeriense vuelva a vivir uno de sus días grandes con la disputa de un nuevo derbi entre sus dos representantes en la División de Honor Juvenil. Será este próximo domingo cuando el Francisco Pomedio de Huércal de Almería acoja el encuentro que enfrente a la UD Almería y a UCD La Cañada Atlético, y que además será el penúltimo choque que ambos equipos disputen esta temporada, puesto que al campeonato tan solo le restan dos fechas para llegar a su conclusión. Si en el choque de la primera vuelta, que este periodista tuvo la suerte de presenciar en directo, se pudo vivir toda una fiesta para el fútbol almeriense durante el pasado mes de diciembre, el duelo de este domingo debe ser de nuevo un día para disfrutar de ambos representantes del fútbol de nuestra ciudad. No todos los días se puede jugar un derbi, y menos aún en una categoría tan alta como esta, que no deja de ser la élite del fútbol juvenil. Hasta cuatro temporadas habían pasado desde la última ocasión en la que ambos habían coincidido en la máxima categoría del balompié juvenil, siendo el tiempo que los de la barriada almeriense habían necesitado para retornar a este grupo IV de la División de Honor Juvenil y volver a competir frente a algunas de las mejores canteras que hay en la geografía nacional. Desde entonces y hasta este curso la UD Almería había sido prácticamente el único representante con el que había contado la provincia en la élite juvenil, con la salvedad del curso 2021-22 en el que los rojiblancos compartieron categoría con el Poli El Ejido, que por aquel entonces no pudo acabar logrando la permanencia. Muestra clara de la enorme dificultad que presenta tener a dos equipos de la provincia, y más aún de la misma ciudad, en una categoría tan complicada como es esta División de Honor Juvenil. Aunque tanto unionistas como cañaeros volverán a verse la próxima temporada después de que semanas atrás los blanquinegros certificasen de manera matemática su salvación, es momento de aprovechar la oportunidad y volver a disfrutar de este nuevo derbi en lo que debe ser un día grande.