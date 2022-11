¿qué haría la UD Almería si en un desplazamiento de sus aficionados a un partido como visitantes hubiera un grupo, perteneciente a una peña oficial, que se lía a mamporros con hinchas locales en las horas previas? Y me da igual quién haya comenzado la pelea, si solo se estaban 'defendiendo' o si habían quedado por internet para liarse a mandobles con la excusa del fútbol. Si el club tiene posibilidades de identificar a los protagonistas… ¿los expulsaría?, ¿los denunciaría?, ¿les quitaría el carné de socios, en el caso de que lo fueran, o pondría medios para que las criaturicas esas no pudieran entrar al estadio en los partidos como local? El Granada CF, club vecino ahora en Segunda División, así lo ha hecho, después de que un grupo de retrasados protagonizara una pelea multitudinaria en Cartagena que sonroja al grueso de la afición y al propio club rojiblanco. Las medidas tomadas por la entidad han sido rápidas y ejemplarizantes: retirado el carné de socios de todos los implicados que fueron identificados por la policía y también el de todos los miembros de la peña a la que pertenecían los tarados, que además es también cancelada del registro oficial. Y yo no puedo más que aplaudir fuerte, porque no creo que haya otra manera de luchar contra esta basura. El debate sobre la proporcionalidad de la medida, claro, está abierto, ya que obviamente no todos los miembros de dicha peña se desplazaron con el equipo, y seguramente hubo algunos que sí, pero que no se metieron en el tumulto. De ser así, pagarían justos por pecadores y esto admite todo tipo de opiniones. Yo soy de los que piensa que muy sano y edificante no ha de ser un colectivo cuando alberga a semejantes mentecatos, y que, al final, uno tiene que ser consecuente con 'dónde se mete'. Pues eso. Los clubes, sean o no sociedades anónimas, son entidades privadas en las que, ¡acabáramos! se reserva el derecho de admisión. La gente normal, al fútbol, y los animales, a la selva. Lo dicho... ¿Qué haría el Almería?