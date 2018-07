Derrochando ilusión

En apenas veinticuatro horas el Almería presentó a Fran Fernández y la campaña de abonos, en cuya presentación también estuvo el zapillero, que ha pasado de estar cuestionado por el mismísimo Alfonso a ser el estandarte de su nuevo proyecto. Ojo, yo estoy encantado con que Fran sea nuestro entrenador, pero de ahí a que el presidente nos tome por tontos hay un trecho y con sus actos y sus declaraciones, realmente nos está tratando como borregos.

Luego vino la presentación de la campaña de abonos, en la que alega que la afición es lo más importante, pero de aquí a unos meses no dudará en regalar entradas a diestro y siniestro sin importarle lo mas mínimo aquel aficionado que en el verano hizo un esfuerzo para sacar el abono de su equipo. Y para colmo, en esa presentación nos venden que cuidan al abonado por el irrisorio 2% que le aplican a los abonados que acudieron al 80% o más de los partidos de esta temporada. Un 2% que en la mayoría de los casos no llega ni a los 2 euros. Encima parece que tenemos que dar las gracias. Y en esas estamos. Con el arranque más triste que recuerdo de una campaña de abonos, con una plantilla con apenas trece o catorce futbolistas, y con fichajes que vienen de la mano de nuestros representantes de cabecera, donde priman otros intereses que desde luego no son deportivos, ni los del Almería.

El Almería de Alfonso derrocha ilusión, y creo que el Estadio Mediterráneo se nos va a quedar pequeño. No descarto, de hecho, que el presidente utilice el dinero de la Ciudad Deportiva para ampliar el graderío ante la gran demanda de abonos. La ciudad desborda alegría e ilusión por la nueva temporada y la política de fichajes y actitud de Alfonso y su sequito solo pueden invitar al optimismo... Ya en serio, ¿pueden Corona e Iban Andrés explicar cuántos partidos han visto de los fichajes? Porque Samu de los Reyes estaba en Suecia, y encima no es que jugara mucho. ¿Cómo se justifica?