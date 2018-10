Derrota y cuesta

Parecía inevitable, más bien utópico, que no se volviese a probar el regusto amargo de la derrota. Un tropiezo que fastidia por los entresijos del encuentro. Un partido, dentro de unos cánones, nivelado y ante un rival directo. Un equipo, el Córdoba, que no conocía cómo se conjugaba el verbo ganar. Se había difuminado el efecto Sandoval, el chamán al que se encomiendan los califales para dibujar un segundo milagro. Se intuía como una plantilla débil, pero se adivina más completa de lo que se precedía en un principio. Tiempos de guerra donde futbolistas sin mucho pedigrí abrazan una oportunidad. No es mala tierra para florecer. Los 10 puntos no deben engañar. Lo dije sí, pero conviene repetir para no pisar en losa equivocada. Más que al horizonte, de momento, toca ir echando un ojo por el retrovisor. Bien advirtió ayer uno de las voces cantantes del vestuario de Fran Fernández. "Si bajamos la intensidad somos vulnerables; si no, podemos aspirar a lo que queramos", soltó con acierto, no sin intención, René. En Córdoba faltó esa marcha extra que sí tuvo el Almería, por ejemplo, frente el Reus. Ese extra que da para competir y sacar partidos. Ese extra imperativo para no diluirse antes de tiempo. Un plantel que adolece de calidad, latente en jugadores contados, pero que tiene otros ingredientes más que válidos. Uno de ellos es esa intensidad que bien sabe el entrenador que es innegociable. La derrota escuece más por la cuesta que viene. Las Palmas, Albacete, Granada y Sporting y Dépor (entre medias de los dos últimos la visita al Rayo Madajahonda). Si quitas a los de Ramis, que ofrecen por ahora un rendimiento notable, todos aspirantes a dar el brinco. No importan los sambenitos en esta categoría, pero sí advierten del potencial. Un tramo de vértigo en el que habrá que rascar porque el botín no es suficiente para salir en blanco. Además, mentalmente podría ser devastador. Una prueba de madurez de alta exigencia. Ganas de ver cómo compite este equipo.