El que haya leído el titular de este artículo habrá pensado que la cosa iba por el equipo de Vicente Moreno y su partido, con derrota ante el Rayo. A diferencia de las opiniones de algún compañero de Fondo Norte y otras que leo por redes sociales, el partido del viernes no me dejó preocupado. Es el típico partido de pretemporada en una competición absurda que juega 3 jornadas ligueras antes de que se cierre el mercado, haciendo la pretemporada inútil ya que los equipos a 2 de septiembre serán muy distintos a lo que son a día de hoy. En contra de lo que muchos opinaron, me gustó Baba y vi lo que puede aportar. En general, me gustaron todos los nuevos y me gustan todos los nombres que suenan y espero que Moreno sepa sacarles rendimiento, algo que no hizo el pasado fin de semana. No diría que el entrenador estuvo desbordado, aunque con los cambios en la plantilla y la incertidumbre imagino que es difícil verlo claro. Cuando hablo de desbordados me refiero a la organización del partido, al hecho de que el agua se agotara antes de acabar el primer tiempo (yo me pillé una botella al entrar al campo y ya me la dieron caliente). Otra cosa lamentable fue lo de la cerveza en el fan zone. Solo dos grifos, colas kilométricas, 40 minutos de espera en mi caso para que me dieran un cappuccino de cerveza (más espuma que cerveza) y encima la poca cerveza ‘bebible’ del vaso era aguachirri caliente. Quiero creer que al ser la primera jornada se vieron sorprendidos por la gran respuesta de la afición (la entrada fue espectacular, pese a ser agosto a las 7.30 de la tarde) y espero y deseo que este sábado, ante el Real Madrid, se solucionen estos problemas. Como digo, la afición respondió en gran número y es de esperar que un número incluso mayor se dé cita este fin de semana ante la visita de los blancos al Power Horse Stadium. Espero que cuadrupliquen, como mínimo, las previsiones de agua y en el tema de la cerveza, que menos que 7 u 8 grifos que den cerveza bien fresquita acorde al precio que pagamos...