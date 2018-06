Hace poco di con alguien que defendía a capa y espada a Cristiano Ronaldo por su pequeño lío con Hacienda. Que si era un niño, que si él no sabía, que si se había hecho a sí mismo a base de esfuerzo y tesón, que si patatín, que si patatán. Cualquier cosa le habría valido. El forofismo ciega de tal manera que podemos acabar perdonando a nuestros ídolos cualquier delito. Que se cuide un político de sacarse un máster por la cara o se atreva a sisar un par de botes de crema, pero que un futbolista se lleve calentitos millones de euros no va a impedir que la gente siga yendo cada domingo a aclamarlos al campo.

Entramos en el farragoso terreno de si el ídolo debe serlo dentro y fuera del terreno de juego. Independientemente de que hayan sido condenados por fraude, a mí ya me costaría llevar la camiseta de Messi o Cristiano, porque, para empezar, no me caen bien. Demasiada soberbia y prepotencia me tiran mucho para atrás, por muchas chilenas que luego sean capaces de hacer. A mí ponme un Iniesta, un Casillas, un Rafa Nadal. Ejemplos para el deporte y para la vida.

Pero no, no me pongas un Maradona. Un dios para muchos. Cuídate de decir nada malo de Diego delante de un hincha argentino, que te pone bonico de cementeriode canelones para arriba. Sí, Maradona fue un genio del balón. De los más grandes de la historia. Pero su grandeza no va más allá de su magia con el balón. Porque en cuanto a su personalidad, su carácter y sus malos hábitos, no es ni de regional preferente.

El lamentable espectáculo que está dando el Pelusa durante este Mundial no es sino otra muestra más de la decadencia de un mito. Él mantiene que está bien, que lo que sufrió tras el partido contra Nigeria no fue nada más que "una descompensación". Veremos qué show nos tiene preparado para mañana, porque la pregunta no es si Argentina pasará o no de octavos frente a Francia. La gran incógnita es si pasará Maradona.