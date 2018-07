Desconexión

El fin de semana pasado estuve en Roquetas. Aunque entre tanto turista me dicen que estoy en Almuñécar, Motril o en Villajoyosa y me lo creo. Es curioso (y triste) que te vayas a escasos 20 kilómetros de distancia de tu rutina diaria y parezca que te has ido a unas vacaciones de ensueño. Pero se desconecta, ¿eh? Vaya si se desconecta. No me alquilé una motillo de ésas para darme una vuelta por la Urba como un guiri más de milagro. Y, oye, ni un solo problema con los mosquitos, tanto que dicen que este verano es de los peores que se recuerdan. Iba yo preparado con lociones, enchufes y demás y al final tuve suerte. Aunque tampoco sea yo de los que acaban comidos a picotazos, había que ser precavido, porque no iba a permitir que unos cuantos insectillos me arruinaran los que han sido los dos mejores días que he pasado en muchos meses. Sí, en la Urba.