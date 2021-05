Desconexiones fatales

Londres, 27 de mayo de 2021. Estimado Navarro, desde que Rubi se hizo cargo del equipo no ha habido un solo partido en el que no hayamos cometido errores defensivos vergonzosos que nos han costado goles y puntos. No es un tema exclusivo de la era del técnico catalán, la hemorragia defensiva ya era un problema con Pepe Gomes y es uno de los aspectos importantes a mejorar. Puede que el más importante, ya que con esos errores estamos condenados al desastre en el play-off. El Almería es un equipo hecho para la posesión y defender con balón, pero en Segunda los éxitos se construyen desde la solidez atrás y en los pocos días que tenemos para preparar la fase de ascenso, necesitamos corregir esta faceta para afrontar el asalto a Primera con las mejores garantías. Arriba fallamos más que una escopeta de feria, pero eso me preocupa menos. El Almería genera ocasiones y los delanteros van por rachas. Lo principal es mejorar los registros defensivos y lograr que esas desconexiones que cuestan puntos, se paren ya... PD: Que Sadiq deje los penaltis a otro...