Hay ciclistas que se saltan semáforos, extranjeros que roban y periodistas que no saben redactar ni una frase. No por ello todos los miembros de esos tres colectivos incumplen las normas, deben ir a la cárcel y merecen ser expulsados del medio de comunicación. Hay también quienes les gusta dar lecciones de libros que ni siquiera han abierto (algunos incluso desde la tribuna del periódico), como aquellos que pitan y recriminan al ciclista por el simple hecho de ser ciclista, como si conducir un coche diese una categoría superior para ir por la calzada. Es habitual ver en la Avenida Sierra Alhamilla a conductores exigirle a gritos al ciclista que se suba a la acera para transitar por el carril que sobre ahí se establece sin conocer la diferencia entre ir de paseo con un crío o estar entrenando, sin saber los topes de velocidad, con el mismo desconocimiento del que pita saliendo de la rotonda por la izquierda. Incluso alegan que fastidian el tráfico y provocan una irritación al resto (vuelven a generalizar metiendo a los otros conductores) y sorprendiéndose porque las autoridades no multen al deportista simplemente por serlo. Algunos de esos agentes están más pendientes de recaudar que de garantizar la seguridad tras haber presenciado este periodista más de un centenar de adelantamientos peligrosos sin sanción y sí varias multas a dueños de patinetes por nimiedades. La ordenanza municipal indica que la velocidad en las vías destinadas a los ciclistas se dividen en zonas 30, residenciales (tope de 20 kilómetros/hora) y peatonales (10). La última engloba a la mayoría de la red de la capital, en un estado más que lamentable y con una propuesta alejadísima de ciudades referentes en la materia. La propia ordenanza indica que se puede ir por la calzada aunque exista carril bici siempre que no se circule a una velocidad anormalmente reducida (para eso está el carril) o se transporte a un menor de siete años. Al final va a ser verdad eso de que es importante visitar otras ciudades...