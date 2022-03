Un amigo, futbolero a tiempo parcial me comentó que seguía los partidos de fútbol importantes por la radio y no por la televisión, por aquello que oír es más barato que ver y escuchar. Su confesión fue más allá y me descubrió que los sintonizaba, pero no desde el pitido inicial sino en la segunda mitad. "Lo importante siempre pasa tras el descanso", me espetó sin atenerse a estadísticas ni paparruchas. El ejemplo es muy de aplicación a la temporada presente en Segunda, una categoría volcánica como pocas. Las diferencias entre los tres primeros se reducen a un solo punto, después de 30 jornadas. Las dos plazas de ascenso directo tienen candidatos, pero poco más. Nada está resuelto y todo, o al menos muchas cosas, pueden ocurrir en los tres últimos meses de competición. Las posiciones actuales son del momento y, de hecho, yo intuyo que se van a producir cambios. Nada es para siempre y aún más en la División de Plata. Las derrotas de Eibar y Almería nos dejan como posdata que los ricos también lloran, pero una de las enseñanzas del fútbol de Segunda es que lo último no es lo definitivo. Así, a los seis primeros les aguardan nueve duelos directos. El Eibar ha de medirse a Tenerife, Ponferradina y Valladolid. El Valladolid tiene que enfrentarse también a Almería y Ponferradina. El Almería ha de ir a Tenerife y Valladolid y ha de recibir a Ponferradina y Girona. El calendario parece complicado, pero el rendimiento de los equipos no es uniforme y dentro de un mes o dos puede ser otro bien distinto. Ser feliz consiste en desear lo que ya se tiene, según algunos filósofos. Para otros, ser feliz no es conseguir lo que deseas, sino desear lo que ya tienes. La felicidad en Segunda te la da el ascenso a Primera y la UDAlmería es segundo, por diferencia de goles, y es feliz. ¿O no?