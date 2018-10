En apenas dos semanas llegará a los cines españoles el documental Desenterrando Sad Hill, que cuenta cómo se recuperó el mítico cementerio de la no menos mítica escena de la mítica película El Bueno, El Feo y El Malo, que cerraba la grandiosa (y mítica) trilogía del dólar. Este cementerio, por cierto, se encuentra en Burgos, y en tierras burgalesas nos están dando unas cuantas lecciones de cómo recuperar y promocionar un patrimonio cinematográfico que, en el caso de Almería, no tiene parangón en España. Bien harían nuestros políticos, me da igual su signo, en aplicarse el cuento. Sad Hill significa triste colina. Esa colina estuvo abandonada medio siglo y el cementerio fue cubierto por maleza. Pero tras un gran trabajo, ese icónico cementerio ha recobrado su esplendor. La UD Almería lleva unas cuantas temporadas abandonada y cubierta también de maleza. La afición se había acostumbrado a la resignación y al despropósito, a proyectos decadentes y a un presidente incongruente. Esto último no ha cambiado un ápice, ya que el domingo, tras el brillante triunfo ante el Reus, en el que equipo y afición remaron en el mismo sentido, Alfonso García demostró, por enésima vez, ir a su bola con unas declaraciones que, una vez más, le dejan en mal lugar. Pero prefiero centrarme en lo mucho positivo que hubo y olvidarme de lo poco negativo, aunque el dueño lo ponga difícil. Fran Fernández está recuperando sensaciones que muchos teníamos olvidadas y le está devolviendo al escudo un esplendor de una época que parece lejana. Hacía años que no veíamos a un Almería con esta personalidad y fluidez en el juego. El 2-0 fue un marcador engañoso, y corto. El Almería mereció más goles ya que fue el gran dominador ante un conjunto catalán que se vio sobrepasado en todo momento. Fran, como los amigos burgaleses, está dando una lección, sobre todo a su presidente, que sigue sin darle mérito a su gran trabajo. El Almería ha encadenado 3 victorias consecutivas en liga, 4 si contamos la de Copa, y eso es gracias al encomiable trabajo del entrenador y sus jugadores…