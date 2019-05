Desesperado Club Social

Londres, 16 de mayo de 2019. Estimado Navarro, no sé si recordarás este programa que hará un par de décadas emitía Antena 3. Su nombre me ha venido a la cabeza esta semana tras escuchar a Alfonso García al término del encuentro ante el Elche. El propietario, lejos de intentar pelear por mantener el bloque del éxito de esta temporada, no se mostró ni tan siquiera resignado ante la eventual marcha de jugadores clave, previo pago de sus cláusulas bajas. Es más, quien lo escuchó tuvo la sensación, como yo, de que estaba muy abierto a cualquier operación, mostrándose casi agradecido y hasta desesperado porque sucedan. De lo barato que vendemos ya escribí, pero no dejo de darle vueltas a la gestión económica, ya que no parece normal que año tras año el equipo sea más barato, el gasto inferior, sigamos recaudando en traspasos y, aun así, el presidente hable de déficit. Cuando no es el déficit, es la cantera (aunque luego importe un bledo el descenso a Tercera)... ¿Qué demonios hacemos con el dinero? Es difícil de entender…