Despedidas

El comienzo de la competición en este petit torneo en el que se ha convertido la primera y segunda división patria ha traído consigo las mismas urgencias de siempre. Por arriba y por abajo, en la A o en la B, las lógicas siguen intactas, los problemas se repiten y las soluciones son calcadas. Los resultados siguen mandando y ya sabemos que si se gana, aun jugando mal, eres el mejor, y si el triunfo no se consigue, hasta si se empata, la silla del entrenador comienza a tambalearse. Son las reglas. Es un problema de juego o un problema psicológico, no importa. Tal vez el segundo aspecto condicione al primero, considerando que muchas veces las plantillas son las mismas que antes gustaban y ahora decepcionan. Decepcionar es no conseguir los objetivos que dependen de la dimensión del club o de las inversiones realizadas. Lo segundo es el camino corto de algunos caprichosos que ven en el fútbol un pasatiempo snobista que pueden permitirse, por lo general a fuerza de petrodólares. Ninguno ha logrado cosas importantes, solo fotos con jugadores destacados en clubes que han rozado la gloria. Así las cosas, las prisas comienzan a mandar. Al Español se le acabó el efecto Abelardo y el Pitu se fue a la calle dejando colista a los Pericos temerosos del descenso. Objetivo no cumplido. También este fin de semana al jeque del Almería se le acabó la paciencia con José María Gutiérrez, que volvió a ser Guti. Un equipo armado para subir está dejando escapar en casa la posibilidad de ver a la Unión Deportiva nuevamente en primera división la próxima temporada. Las cosas en el equipo de la tierra no funcionan y se extraña la mano de un entrenador en serio, comprometido y que sienta los colores. No sé si me explico. En el Barcelona se les acabó la paciencia con Arthur Melo, quien llegó a la ciudad condal como la resurrección de Xavi y acaba sacando pasaporte italiano para salir campeón todos los años con la Juventus. Quique Setién no se va, por ahora, porque acaba de llegar.