Apesar del mal tiempo imperante en este puente de semana santa, los horizontes comienzan a despejarse y la definición por arriba está cada vez más clara. A falta de cinco partidos para finalizar el campeonato de liga, el Barcelona necesita cosechar solo seis puntos de los que quedan en juego, eso siempre y cuando su inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, gane. Si eso no sucede y por ejemplo este martes el Barça gana en Mendizorroza contra el Alavés y el miércoles los de Simeone pierden frente al Valencia de Marcelino, sumado a que el gol average favorece a los blaugrana, esta semana ya puede haber campeón. Si eso no pasa, todo indica que será cuestión de tiempo. Por delante los de arriba tienen distintas misiones que llevar a cabo. El Barça buscará el triplete, ya que parece que la liga o la Copa ya no es suficiente. En ese sentido el Valencia, al igual que el equipo de Valverde tiene un camino similar; vivo en Europa y finalista de Copa del Rey, ha hecho mucho más con mucho menos que sus competidores. El Atlético de Madrid tiene por obligación seguir compitiendo mientras las matemáticas no digan lo contrario y ya debe pensar en la renovación que vendrá. Por ahora la buena noticia es que Jan Oblak continuará como cancerbero del conjunto colchonero, con todo lo que eso quiere decir. Más largo el final de temporada se le está haciendo al Real Madrid que con la llegada de Zidane y después del subidón inicial, continúa con su juego plano e insulso. La falta de objetivos parece ser una de las causas de la mediocridad con la que acaba los partidos. Plan renove urgente reclama todo el madridismo que extraña demasiado a Cristiano Ronaldo. Por abajo el asunto está con algo más de suspenso. El Rayo Vallecano de Paco Jémez y el Huesca de nuestro Francisco, no se hicieron daño este fin de semana, y el empate los manda a los dos al descenso. Todavía pueden pasar cosas, pero es difícil sumando solo de a un punto.