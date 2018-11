Tenía yo16 años y una paga semanal de mil pesetas. Que vengan ahora a decirme los millenials que ellos lo tienen difícil. Con aquellos últimos veinte duros propuse a Ángel jugar una partida de dardos, pero él estaba aún más tieso que yo y los eché en la tragaperras. La llamábamos Samanta. Realmente no recuerdo por qué, pero es que si a esa edad no eres tonto rematado, para cuándo lo vas a dejar. Total, que el destino, o más bien la suerte, me trajo un premio de 7.000 pesetas de la época. Recapitulemos: paga de mil pesetas, últimos veinte duros, 7.000 pesetas. Aún se me escapa una lagrimilla cuando recuerdo el tintineo de las monedas cayendo una detrás de otra. Eso y la cara de Ángel, claro. Casi me desmayo con solo empezar a pensar qué podía hacer entonces con semejante dineral. Sentía que el mundo entero estaba a mis pies.

Quizás sea lo más cerca que he estado nunca de parecerme a Ousmane Dembélé. El durante un tiempo fichaje más caro de la historia del Barcelona no está sabiendo canalizar bien su éxito. Ya no es solo que tenga nada más que 21 años, es que todo el mundo le dice constantemente lo bueno que es, su cuenta corriente rebosa ceros por todos lados y todavía nadie le ha pegado el tirón de orejas que le ponga en su sitio. Pues claro, se le ha ido la cabeza. No en plan Ronaldinho, quizás, porque llegar tarde a los entrenamientos al lado de tocar los bongos de madrugada por todas las discotecas de Barcelona podría considerarse un mal menor. Pero teniendo en cuenta lo que ha costado y lo que cobrará se le tiene que exigir lo máximo desde ya, dentro y fuera del campo.

Dicen que Dembélé es que tiene despistes. Será por quitarle un poco de hierro y no asumir que más que ponerle un cocinero, la mejor opción sea ponerle un lazo y que otro pique y venga con cien millones a quitárselo de encima. Más que nada porque si no esto sí que va a ser un fichaje tan rana que ríete tú de lo de Chigrinsky.