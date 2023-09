El desprecio al trabajo del periodista se ha convertido ya en la tónica habitual y en el día a día de nuestra profesión, cada vez más maltratada. No son pocas las ocasiones en las que los periodistas tenemos que ver como se menosprecia nuestra labor, en ocasiones incluso sufriendo faltas de respeto sistemáticas de aquellos que se creen con la verdad absoluta, una y otra vez. Por no hablar de los ataques que sufrimos por el simple hecho de informar de algo que no es positivo para el equipo de turno o, simplemente, por opinar diferente. Ya sabemos que vivimos en una sociedad en la que parece imposible que alguien se quite la venda de los ojos antes de atacar a un profesional del periodismo. Una situación que a este periodista que escribe estas líneas le comienza a hartar, más aún cuando las condiciones que padecemos son cada vez peores, pero esto parece quedar en el olvido. A uno no le cabe duda de que a aquellos que menosprecian una y otra vez la que es nuestra profesión poco, más bien nada, les importará. Para más inri, día tras día vemos como la mayor chorrada del mundo acaba teniendo más repercusión que el reportaje o la entrevista más currada, siendo otra muestra más de lo poco, por no decir nada, que se valora el trabajo del periodista. Todo ello mientras tenemos que ver como los distintos implicados nos marean de manera constante, tratando de que nos quedemos con la que ellos consideran que es su verdad y que en el caso de la información del mercado de fichajes se hace más notable, bailando las cifras y los rumores según el interés de cada una de las partes. Claro está que visto desde fuera todo parece fácil. De esta manera, este periodista no puede evitar pensar con frecuencia que ha realizado una carrera y ha recibido una formación que de poco parece haber valido. No es de extrañar que cada vez sean más los periodistas que acaban tirando la toalla y abandonando esta profesión tan sufrida y poco respetada puesto que la situación cada vez es más insostenible y no parece que vaya a mejorar ni a corto ni a largo plazo. El desprecio a nuestra profesión es más que palpable. Seguimos para bingo.