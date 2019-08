Despropósito rojiblanco

La nueva propiedad con el mandato del jeque árabe Turki Al-Sheikh lleva al frente del club escasas dos semanas, tiempo más que suficiente para contemplar algún hecho estrambótico. Después de que el lunes Mohamed El Assy, nuevo director general rojiblanco, vendiese un proyecto muy ambicioso, en el que el proyecto de la Ciudad Deportiva debe ser por fin una realidad, el miércoles la entidad indálica rozaba, cuanto menos, lo ridículo. No parece muy normal, al menos eso entiende el que escribe estas líneas, que la entidad indálica no hiciese oficial la incorporación del central serbio Nikola Maras hasta más de diez horas después de que lo hiciera su club de origen en un comunicado oficial. Un anuncio por parte del conjunto rojiblanco que llegaba con el cierre de las ediciones merodeando por las redacciones. Un acto que en gran medida no sentó bien a la prensa local, la cual también tuvo que ver como la destitución de Óscar Fernández se hacía oficial por la madrugada, o que también observó como no se daba oficialidad a Pedro Emanuel hasta el primer domingo de agosto, cuando en la jornada del sábado ya se había trasladado a las dependencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos para iniciar esta andadura en la categoría de plata del fútbol español. La palabra paciencia es de las más repetidas por El Assy y los nuevos en llegar, pero hay actos en los que deberían tener mayor precaución como en la coordianción con otras las entidades a la hora de sacar un comunicado sobre una nueva incorporación. La ilusión se ha desbordado entre gran parte de la parroquia almeriense con el mensaje de los nuevos propietarios, si bien la incertidumbre sigue notándose en otra parte de seguidores, temerosos de que la era Turki Al-Sheikh no sea tan bonita como la están vendiendo en estos primeros momentos. El tiempo será el encargado de dar razones a esta nueva etapa.