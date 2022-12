La salida de José Ortiz Bernal del Almería fue muy dolorosa, tanto por el fondo como por las formas. El gran capitán rojiblanco merecía mucho mejor trato del que Alfonso le dio y el club tenía una deuda, de sangre almeriense, que parecía haber quedado en el olvido. Ayer se presentó el partido homenaje, de despedida, de todo un símbolo como es el gran Ortiz Bernal, que llevó al equipo de su tierra desde esos campos de Dios de Regional y Tercera hasta la mismísima Primera. La despedida llega 10 años tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Un conjunto de veteranos del Almería se enfrentará a otro de leyendas de Andalucía el 27 de diciembre en el Power Horse Stadium. Precios populares por una buena causa, además del homenaje al estandarte de la bandera del club: la recaudación irá destinada a la Asociación Argar de niños con cáncer. El cartel, de lujo. Nombres como Juanlu, Paco Luna, Olivares, Francisco, Kalu Uche… Dirigidos, ni más, ni menos que por Juan Martínez Casuco, que empezó a poner los cimientos de lo que esta UD Almería ha llegado a ser hoy. Una noche festiva, llena de nostalgia, que se merecía José Ortiz y se merecía la afición. Una noche que no me pienso perder. En mi exilio londinense son pocas las oportunidades que tengo de ir al Estadio y estas navidades, a pesar de estar en Almería hasta el 8 de enero, tampoco podré disfrutar de mi equipo al volverme el mismo día que jugamos contra la Real Sociedad en casa. A la hora del partido (14:00) estará en la carretera rumbo a Málaga para volverme a Londres. Así que la oportunidad de ir a ver este homenaje a José Ortiz, contribuir a una noble causa y matar el gusanillo de pisar el santuario rojiblanco la voy a aprovechar y hasta me planteo 'bautizar' a mi hijo de 3 años. No hay mejor partido para hacerlo, con los ídolos de la juventud de su padre y que, además, son parte importante de la historia del club. La nueva propiedad haría bien en incorporar a algunos a su organigrama y levantar algunas estatuas en el recinto del Estadio…