Diabéticos y ludópatas

Los malditos Bollycaos formaron parte casi a diario de mi infancia cuando todo en la vida era de color de rosa, no existían preocupaciones más alla de no aburrirse y la epopeya vital se antojaba tan larga e inacabable como dar la vuelta al mundo a pie. Qué buenos estaban, sobre todo los 'bombón'. Recuerdo que mordisqueaba el bollo con sumo cuidado con el bizarro objetivo de salvaguardar el chocolate del centro hasta el final, apenas sostenido por la miga justa para que no colapsara, y poder así deleitarme con aquella orgía postrera de chocolate espeso inundando de placer mi boca. No he encontrado un dulce industrial que me fascinara tanto, y quizá por eso cuando le cambiaron el chocolate de su interior, seguramente para optimizar aún más las ganancias de su fabricante, me sentí hondamente traicionado. Comí muchos. Demasiados. Hoy, a mis 40 recién cumplidos, tomo Metformina a diario y padezco de diabetes tipo 2, achacable casi en exclusiva a mis hábitos insanos durante mis años de zagal. Bollycaos, cañas, palmeras, Phoskitos, Donuts, Cropanes... casi todo me valía.

Nunca estuvo prohibida la venta de aquellos manjares del diablo. Y a nadie culpo de mi enfermedad por no haber sabido controlarme de crío. Hoy, miles de campañas asesoran a nuestros niños sobre sus efectos nocivos, los hábitos saludables están en la agenda diaria de nuestra sociedad y nuestros hogares. Antes no. Y a nadie se le ocurre censurar su venta. De hecho, en los bares se sigue sirviendo alcohol. Y en los estancos, tabaco. Los coches y las motos pueden ser fatales si no los usamos bien. Y se siguen vendiendo.

Lo que está muy de moda hoy es no soportar que Carlos Sobera anuncie casas de apuestas deportivas. Pedimos que se prohiban y todo, porque son máquinas de hacer ludópatas. Clamamos al cielo mientras ponemos equis en la Quiniela.

En la era de los ofendidos, queremos vivir en burbujas infantiles llenas de unicornios, siendo adultos. El autocontrol ya no existe. Ahora todos somos niños comiendo bollería. Y que Papá Estado nos proteja.