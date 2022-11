Ante el enésimo esperpento en Copa del Rey, se me ha ocurrido que el Almería debería tener un flowchart para afrontar su participación en futuras ediciones de esta competición. Flowchart en español es un diagrama de flujo, también llamado Flujograma de Procesos o Diagrama de Procesos, y representa la secuencia (proceso) o los pasos lógicos (ordenados) para realizar una tarea mediante unos símbolos. Normalmente tienes una frase o pregunta y dos flechas, una hacia un "sí", si la respuesta es positiva, y otra hacia un "no", si la respuesta es negativa. Y así sucesivamente hasta llegar a la respuesta que no tiene más preguntas. Así que en el diagrama de flujo rojiblanco pondríamos arriba del todo "Copa del Rey" y varias flechas con preguntas relacionadas a esta competición y los procesos a seguir en función de la respuesta. Una pregunta seria "¿Vamos a ganar la Copa del Rey?". Si la respuesta es "no", entonces el siguiente paso está claro: "Eliminado en cuanto sea posible". Si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta sería: "¿Crees en los Reyes Magos?" y con eso se termina ese lado del diagrama. Paralelo a la pregunta sobre si vamos a ganar la Copa del Rey estaría: "¿Te interesa o importa la Copa del Rey?". Si la respuesta es "no", la flecha te lleva también a "Eliminado en cuanto sea posible". Si la respuesta es "sí", la flecha te lleva a la pregunta "¿Vamos a ganar la Copa del Rey?" y, por tanto, se sigue el mismo proceso. Paralelo a las preguntas de ganar la copa y de si interesa, tendría que estar la pregunta "¿Es rentable la Copa?". Si la respuesta es "no", pues otra flecha hacia "Eliminado en cuanto sea posible". Si la respuesta es "sí", de nuevo la flecha te lleva al principio. Si me han leído durante todos estos años, ya sabrán que la Copa del Rey me parece una innecesaria pérdida de tiempo y esfuerzo. Es una competición diseñada para que la ganen los grandes y para que estos y la RFEF se llenen los bolsillos con la Supercopa de España en Arabia. La eliminación no me quita el sueño, aunque sí me molesta la pobre imagen que ofrecimos…