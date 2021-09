DIAMANTES negros narra cómo Amadou y Moussa son engañados por un representante de futbolistas (Willy Toledo, quién mejor que él para ese papel...) que promete a los dos amigos africanos una gran oportunidad en Europa tras ver el gran papel que hacen en un torneo local. Fruto de la desesperación por vivir un futuro mejor que el ruinoso presente, los dos jóvenes se separan de su familia y amigos en una etapa de la vida en la que habría que hacer cualquier cosa excepto esa. Escogen una senda que en teoría tiene más flores, pero que en la práctica es una tortura, sin la oportunidad real prometida, perdiendo el poco dinero que tienen y vagando por España y Portugal hasta vivir en la calle. No son pocos los niños y jóvenes seducidos por el poder del fútbol que caen en manos de embaucadores sin escrúpulos para sacarles lo poco que tienen. De ahí que la FIFA controle con mayor cuidado en los últimos años los flujos de futbolistas, sancionando a Barcelona o Manchester City, entre otros, por movimientos irregulares. En clave regional, no es poca la documentación mínima exigida por la Federación para inscribir a extranjeros mayores de diez años y que lleven menos de cinco viviendo de manera interrumpida en España. La FIFA echa para atrás la inscripción por cualquier papel que falte. Echándole un vistazo destaca, por ejemplo, que sea necesario presentar un contrato completo del trabajo del padre y madre, así como las nóminas del mismo. ¿Es necesario tener que presentar un contrato del trabajo del progenitor para que el niño haga deporte con sus amigos en el equipo del barrio?, ¿se le pregunta al resto de críos que de qué viven en el caso de que sus familiares no trabajen?, ¿se lucha con el mismo ahínco con temas como el racismo?, ¿se potencia así una correcta integración? Gracias a Dios soy blanco y mis padres trabajan; si no, quizás sería uno de los muchos niños que quiere jugar al fútbol y al que no le dejan coartando sus libertades por supuestamente proteger sus derechos.