Ha pasado poco más de una semana, pero parece que fueron meses. Nos hemos familiarizado con Turki Al-Sheikh y su equipo de trabajo en tiempo récord, la ilusión crece conforme pasan los días pese a las escasas noticias, aunque siguen resonando las voces de los escépticos, casi cobardes diría yo, en el aspecto deportivo. Un servidor prefiere pensar en positivo, en aceptar el reto de ver a la UDA convertida en otro Villarreal y de contemplar en un futuro muy cercano la ansiada ciudad deportiva, porque sería del género idiota pensar en que alguien, por muy millonario que sea, adquiere un producto para devaluarlo y manchar su trayectoria deportiva a nivel internacional. Turki Al-Sheikh desembarcó en Europa (era su deseo) por Almería, una oportunidad que se debe aprovechar. El papel que jueguen los políticos será decisivo. Nadie debe obtener prebendas ni saltarse regla alguna, aunque la habilidad de los gestores de la ciudadanía almeriense radicará en mantener esperanzado e ilusionado a un mandatario que en escasos días ha logrado que nuestra cuidad y provincia sea conocida por millones de personas, no solo en Arabia Saudí, sino en otros países del entorno e incluso en Europa. Días de publicidad impagable, y se vislumbra que solo es el principio. Nadie duda de que el proyecto de Alfonso García pendía de un hilo, de jugadores noveles en Segunda y de otros con escaso éxito reciente. No hay mal que por bien no venga, diría Óscar Fernández, que de jugársela con su conjunto inexperto (él mismo lo es), ha pasado a cobrar todo su contrato y a colocar su nombre en escena de cara a una futura contratación. Están a punto de llegar los nuevos fichajes y de ir dando el salto de calidad como club y como entidad, al amparo de un estadio que va a ser remozado. El mundo es global, el deporte aún más, por eso la NBA, por poner un ejemplo, funciona tan bien. Quien no hubiese soñado alguna vez todo con todo esto para nuestra tierra, es un muerto viviente, deportivamente hablando.