Diccionario de la pandemia (dela 'C' a la 'E')

CAYETANA. Nombre por el que atendía una de las dos vacas que formaban la yunta con que mi abuelo araba la tierra. Su compañera de yugo se llamaba Capitana. Ésta última era muy noble.

CHIS. También llamado chip, es un componente electrónico minúsculo que las fuerzas del mal suelen introducir en las vacunas para ejercer el control total de la Humanidad. Véase UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA.

COALICIÓN. De coaligarse, aliarse. Intento casi siempre frustrante de gobernar con una sola línea, dos o más grupos políticos, que han pasado de antagónicos en la arena política a tocapelotas al compartir la acción de gobierno. Hay coaliciones malas y coaliciones regulares. Sobre coaliciones buenas apenas se tienen noticias.

COMUNICACIÓN. Asignatura pendiente de aprobar por la clase política.

CONSENSO. En la práctica, sinónimo de disenso.

CORONAVIRUS. Virus que, no teniendo su origen en casa real alguna, se le ha dado en llamar así debido a unas graciosas protuberancias que presenta en su exterior, que nos recuerdan a las orejas de los marcianos.

CUPO. Porcentaje máximo de personas calculado sobre el aforo máximo de un local de acceso público que, a juicio de éste, es aconsejable considerarlo como mínimo.

DEPORTE. Ejercicio compulsivo, individual o en grupos reducidos, desarrollado con inusitado furor desde la implantación gubernamental del estado de alarma por personas que antes de dicha circunstancia no habían presentado el más mínimo interés por cambiar por un moderado y sano ejercicio una abundante ingesta de cerveza.

DESCALIFICACIÓN. No consiste en borrar del libro de actas las calificaciones obtenidas con esfuerzo a lo largo de un curso académico. Es el obsequio dialéctico con que en el Congreso de los Diputados se premia cualquier acción política, sin importar demasiado la bondad de la misma.

DESESCALADA. Escalar hacia atrás.

DESGASTE. Pérdida de lustre de un equipo de gobierno como resultado del ataque sistemático de una oposición aburrida, que no encuentra mejor programa de gobierno que decirle al primero que él tampoco lo tiene.

DISTANCIA DE SEGURIDAD. Espacio definido sobre una línea recta que, a pesar de su reconocida utilidad para la protección de los ciudadanos del contagio del covid19, es tan difícil de aplicar como lo es realizar la cuadratura del círculo.

ESFUERZO DE LA CIUDANÍA. Asunción de responsabilidad ante el drama de la pandemia que una parte de la ciudadanía ha ignorado con contumacia en todas las fases que hasta ahora hemos recorrido, en aplicación estricta del tradicional principio mantenella e no enmendalla, tan apreciado en nuestra querida patria.

ESPAÑA. Conjunto de Comunidades Autónomas en el que cualquiera de ellas disfruta, a todas luces, de mejores condiciones que cualquiera otra para pasar a la siguiente fase.

ESTADO DE ALARMA. Figura legal con cobertura Constitucional e implantación nacional cuyo fin preocupa a aquellos que, durante su vigencia, la han combatido.

FASE TRES. Período de la desescalada durante el cual los imbéciles seguirán haciendo lo que ya hacían en las fases anteriores.

FOLLOWERS. Anglicismo de profusa utilización en las redes sociales que no significa lo que parece.

FRANJA HORARIA. Amplio intervalo temporal que permite a los españoles de cualquier edad deambular por nuestras calles a la hora que se les antoje, salvo a los más vulnerables, que han de compartir con el resto de paseantes la franja prefijada para ellos, sin posibilidad de protegerse de un potencial contagio vírico.

GEL HIDROALCOHÓLICO. Elixir con cuyo uso algunos consiguen olvidar que el covid19 no está solamente en el carrito de los supermercados.

GRACIETA. Expresión chistosa utilizada con profusión por ciertos personajes de altura política reducida para ridiculizar la acción del gobierno, ante el desasosiego que les produce el agravio histórico inaceptable que consiste en que ellos no gobiernen y sí lo haga un gobierno que ellos tildan, sin rubor, de ilícito.

GUANTES. Adminículo de material elástico adaptable a la superficie de las manos utilizado habitualmente para la recogida masiva de virus y su posterior traslado a otros objetos y/o lugares. Pueden encontrarse en el mercado local modelos de diversos colores y texturas.

HARINA. Ancestral producto alimenticio de origen humilde cuyo uso intensivo en la fabricación casera de productos de repostería durante el confinamiento ha estado a punto de provocar una ruptura de los estocajes en los mercados mayoristas y la liquidación de existencias en las ventas al por menor, lo que le hace merecedor de la calificación de producto de protección estratégica como paliativo del aburrimiento en ulteriores confinamientos.

INCOMUNICACIÓN. Es lo contrario de la comunicación. Es muy popular.

INEPTITUD. Nivel de aptitud común en cierto nivel de personajes públicos para el desempeño de sus tareas.

INMUNIDAD. Supuesta propiedad de ciertos individuos que, por alguna razón que aún se desconoce, creen no necesitar observar ninguna de las medidas sanitarias prescritas para no ser infectados por el coronavirus. Abundan en nuestras calles en pequeños grupos, sin mascarilla y con expresión palpable de no haberse enterado de nada.

INMUNIDAD DE GRUPO. Propiedad refractaria al covid19 de que gozan ciertos grupos de individuos con un nivel de raciocinio medio-bajo. Ver INMUNIDAD.

INSULTO. Tratamiento habitual entre políticos educados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Inteligencia natural de las máquinas que en algunos municipios costeros de España será utilizada, dada la escasa inteligencia natural pues