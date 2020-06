Diccionario de la pandemia (de la 'e' a la 'i')

EVIDENTEMENTE. Adverbio de uso muy difundido que se utiliza a menudo en los casos en que la evidencia brilla por su ausencia.

FASE TRES. Período de la desescalada durante el cual los imbéciles seguirán haciendo lo que ya hacían en las fases anteriores.

FOLLOWERS. Anglicismo de profusa utilización en redes sociales que no significa lo que parece.

FRANJA HORARIA. Amplio intervalo temporal que permite a los españoles de cualquier edad deambular por nuestras calles a la hora que se les antoje, salvo a los más vulnerables, que han de compartir con el resto de paseantes la franja prefijada para ellos, sin posibilidad de protegerse de un potencial contagio vírico.

GEL HIDROALCOHÓLICO. Elixir con cuyo uso algunos consiguen olvidar que el covid19 no está solamente en el carrito de los supermercados.

GRACIETA. Expresión chistosa utilizada con profusión por ciertos personajes de altura política reducida para ridiculizar la acción del gobierno, ante el desasosiego que les produce el agravio histórico inaceptable que consiste en que ellos no gobiernen y sí lo haga un gobierno que ellos tildan, sin rubor, de ilícito.

GUANTES. Adminículo de material elástico adaptable a la superficie de las manos utilizado habitualmente para la recogida masiva de virus y su posterior traslado a otros objetos y/o lugares. Pueden encontrarse en el mercado modelos de diversos colores y texturas.

HARINA. Ancestral producto alimenticio de origen humilde cuyo uso intensivo en la fabricación casera de productos de repostería durante el confinamiento ha estado a punto de provocar una ruptura de los estocajes en los mercados mayoristas y la liquidación de existencias en las ventas al por menor, lo que le hace merecedor de la calificación de producto de protección estratégica como paliativo del aburrimiento en ulteriores confinamientos.

INCOMUNICACIÓN. Es lo contrario de la comunicación. Es muy popular.

INEPTITUD. Nivel de aptitud común en cierto nivel de personajes públicos para el desempeño de sus tareas.

INMUNIDAD. Supuesta propiedad de ciertos individuos que, por alguna razón que aún se desconoce, creen no necesitar observar ninguna de las medidas sanitarias prescritas para no ser infectados por el coronavirus. Abundan en nuestras calles en pequeños grupos, sin mascarilla y con expresión palpable de no haberse enterado de nada.

INMUNIDAD DE GRUPO. Propiedad refractaria al covid19 de que gozan ciertos grupos de individuos con un nivel de raciocinio medio-bajo. Ver INMUNIDAD.

INSULTO. Tratamiento habitual entre políticos educados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Inteligencia natural de las máquinas que en algunos municipios costeros de España será utilizada, dada la escasa inteligencia natural puesta en juego por el consumidor playero común, para controlar el número que de estos han de solazarse bajo el sol en un momento dado.

INVIOLABILIDAD. Aberración constitucional que consiste en regalar graciosamente inmunidad ante la comisión de delitos a cierta institución del Estado, destruyendo el principio de responsabilidad ante la Ley que, lejos de cohesionar, introduce un factor de zozobra y decepción en la ciudadanía.