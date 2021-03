El lector habitual a esta columna conocerá la defensa de este periodista por el colectivo arbitral. Pero al igual que ocurriese con el famoso penalti en el Almería-Cádiz de septiembre de 2006, el señalado el pasado sábado a Bustinza no hay por donde cogerlo, ni la actitud hermética de los colegiados, no sólo por esa jugada, sino en general. La pasada semana podían leer en este espacio que los trencillas no deberían dialogar si son protestados de forma ostensible, ya que no hay ninguna interpretación y una misma acción no puede ser castigada en el minuto 2, pero sí en el 87. El Almería ha solicitado de manera formal los audios del VAR. Y con razón. El ente federativo no tiene elección posible. En el caso de no pasarlos, el olor a pescado será aún mayor, con una nula transparencia, propia de una dictadura. Una gran parte de las opiniones que se salen de los tópicos y de la corriente del buenismo es castigada aunque sean pronunciados con respeto, algo propio de una dictadura. Y luego está el tema de hacer declaraciones. Una vez que se retiran, son varios los árbitros que intentan meter la cabeza en medios de comunicación provinciales o nacionales, misma prensa con la que han evitado contacto años antes. ¿Por qué no pueden hablar los colegiados? Tanto entrevistas reposadas como en caliente, al igual que hacen jugadores (excepto Messi) y entrenadores al finalizar el encuentro, ya sea en sala de prensa o zona mixta como en el propio terreno de juego, justo instantes después del pitido final. Hay algunos que tienen amigos periodistas bailándole el agua, pero otros sí tienen que contestar a preguntas incómodas sobre fallos que han tenido en el partido. Todo ello en caliente. ¿Por qué los árbitros no? Realmente el que acaba con una peor imagen, al igual que ocurre con un dictador, es el propio gremio arbitral.