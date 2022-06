Difícil casar intereses

Almería, 8 de junio de 2022. Estimado Piñeiro, en efecto el asunto que planteas es peliagudo. Hay bastante consenso en que la Grada Joven debe reubicarse, pero no a cualquier precio. Y me explico. El club debe tener sumo tacto con los actuales abonados de Fondo Norte para que no se vean agraviados. Eso pasa por buscar soluciones individuales para quienes no estén dispuestos a cambiar su asiento ni siquiera con el beneficio que pueda ofrecerle la entidad, que imagino lo habrá. No hay nada oficial y conviene esperar al movimiento del club, pero no haría bien acometiendo una decisión de este calado contando solo con una de las partes afectadas. El motivo de querer hacerlo ya sin esperar las obras de la Fase 2 sí que lo entiendo y tiene que ver con la vuelta a Primera División y la intención por dotar al Mediterráneo de un ambiente acorde, en un estadio más que en un teatro. PD: Tranquilo, ya ha habido 3 salidas, 2 renovaciones y 5 cláusulas de adquisición o pagos por ascenso.