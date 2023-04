Almería, 13 de abril de 2023. Estimado Piñeiro, como todo aficionado a mí me gustaría que el equipo jugase mejor, pero a falta de diez jornadas el debate entre el preciosismo o el pragmatismo lo gana por goleada el segundo concepto. No por capricho, sino porque hay que gestionar lesiones de futbolistas importantes como Sergio Akieme o El Bilal Touré, que han permitido que otros jugadores como Álex Centelles, Arnau Puigmal o el propio Samu Costa estén dando un paso adelante. No solo eso, el cuerpo técnico también tiene que estar muy pendiente de cómo enfocar que cinco efectivos estén a estas alturas apercibidos de sanción, casos de Suárez, Ramazani, Samu y Puigmal. Restando diez partidos para el final y con la permanencia en juego cualquier detalle cuenta. Por eso Rubi puso el foco en enfatizar el buen trabajo a balón parado que está desarrollando el equipo. Esto es una carrera de fondo y llega un tramo complicado. La meta es llegar vivos a mayo.