Hace una semanas en esta misma columna, quien remite escribía que al Real Madrid se le estaba poniendo cara de campeón. Un equipo que gana, jugando bien, muy bien o menos bien, incluso mal, tiene como destino levantar la copa de campeón. Pero después de aquello vinieron las dificultades, algunas parecidas a las que había tenido el Barça, el eterno rival, unas fechas antes que acabó con la destitución de Ernesto Valverde. Y el Madrid perdió por Copa del Rey contra la Real Sociedad que le desnudó en el Santiago Bernabéu ante su afición, empató con el Celta y cayó con el Levante en liga. De los últimos seis puntos, hasta ese momento, de repente se dejó cinco en el camino. Nadie lo esperaba y el Barcelona volvió a coger ventaja. A ello se suman las derrotas y empate respectivamente de ambos equipos por liga de campeones. Partidos de máxima dificultad, pero lo cierto es que los dos grandes aspirantes al campeonato de liga, arrastran dificultades en el tiempo. Esas dificultades en parte las ponen los rivales. Otro porcentaje corresponde a las circunstancias, como las lesiones que van erosionando a una plantilla. Existen dificultades externas, tales como una mala planificación de la temporada o una fuerte inestabilidad institucional como la que sufre el Barcelona. Pero sin lugar a dudas, las peores dificultades son las que vienen de dentro. Allí los responsables son el técnico y los jugadores. Si se gana, las dificultades no existen; si se pierde, quedan expuestas para la crítica y la polémica. Fichar un nueve, parece ser la explicación de ambos equipos cuando las cosas no salen. Las cosas no salen cuando no se convierten goles en la portería contraria. Si el triunfo llega, los medios o el falso nueve, disimulan la carencia. Pero vamos, dificultad tiene el Leganés, que a falta de nueves, le quitaron los dos delanteros que tenía para luchar por salvarse del descenso. Nos chingaron dijo Aguirre, una forma de avisar, que tendrán dificultades.