Dilema para José Gomes

Tres partidos en una semana. Eso es lo que tiene en el horizonte más inmediato el Almería. Las Palmas, Leganés y Mallorca, que no es poco. Además, Leganés y Mallorca, lejos del Estadio Mediterráneo. ¿Será José Gomes fiel a su filosofía de rotaciones ante tantos partidos en tan pocos días? ¿Será capaz de confiar ciegamente en la Unidad B para sacar adelante estos encuentros? Empezaremos a salir de dudas el domingo cuando se enfrente a Las Palmas de Pepe Mel. Habrá quien piense que sí, que José Gomes rotará al equipo. No sabemos si 11, 10 ó 9 cambios por partido, pero también los hay de que tal y como están las cosas y ante los rivales a los que se tiene que enfrentar, en el campo hay que poner a los mejores, al once de gala, como solemos decir, porque el equipo va a afrontar una semana clave en la que de no salir airoso, se puede descolgar peligrosamente de la zona noble de la clasificación, sobre todo si no saca adelante los partidos ante Leganés o Mallorca, rivales directísimos de los rojiblancos en la lucha por el ascenso a Primera División. Una semana en la que podremos ver el verdadero potencial del equipo, no teniendo que esperar a enfrentarse a Espanyol o Rayo, por poner algunos ejemplos. Una semana con dos "miuras" y, además como visitantes, en los que el Almería -que es lo que todos esperamos - debe de decir que está ahí y que hay que contar con él. De ahí que muchos - y solo hay que darse una vuelta por las redes sociales - apuesten por el "once de gala" en estos tres encuentros, y que no nos tengamos que acordar de por qué la Unidad B el día que nos visitó el Mallorca. El equipo está en un momento clave de la temporada. Esta semana puede marcar mucho.