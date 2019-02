Dilsate arbitral

O ajustan bien el uso del VAR en fútbol y ahora también del Instant Replay en basket o todos acabaremos opinando como Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que al ser cuestionado estos días por cómo veía la implantación de las nuevas tecnologías se mostró entre escéptico y socarrón: "Antes teníamos un problema y ahora tenemos dos". En efecto, cada vez más aficionados lo perciben como un problema doble porque cuando ves con tus propios ojos la claridad de una acción por televisión repetida hasta la saciedad y de repente pitan otra cosa, se te queda cara de tonto. El último lío se montó en la final de la Copa del Rey de baloncesto entre Barça y Real Madrid. Partamos de la base de que los árbitros se comieron una falta antideportiva de Randolph sobre Singleton que habría dejado el título en la vitrina culé sin la posterior polémica. Pero no la pitaron -se entiende que por aquello del criterio- y en la siguiente acción se armó la marimorena porque daban como canasta un lanzamiento de Tomic legalmente taponado por el propio Randolph, protagonista en los dos aros. Para corroborar su decisión los colegiados visionaron las imágenes y, ante la perplejidad del personal, perpetraron la ley de la compensación, que viene a ser la peor lacra para un árbitro, pues intenta corregir una injusticia aplicando otra. No me extraña que algunas voces apunten a prevaricación arbitral (dejémoslo en presunta), pues si viendo una cosa pitas lo contrario, poca defensa te queda. Tampoco me extraña la reacción del Real Madrid, tildada por muchos de hilarante y exagerada, porque conviene recordar que el año pasado los blancos ya se sintieron 'robados', como apuntaba Felipón en su cabreo, al perder otra final copera ante el Barça por no señalar una clara falta de Claver sobre Taylor en la última jugada. Los árbitros deberían mirarse menos el ombligo. Y enhorabuena al Barça, que con Pesic ya ve la luz.