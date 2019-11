Cuestión de rachas, que a veces parecen eternizarse si son malas o acabar demasiado rápido si son buenas. En dinámicas opuestas llegan a misa de 12 Almería y Numancia. Los locales, por más que implore la afición, no pasan de ser rey del empate en el último tramo de campeonato: 10 puntos en los últimos 10 partidos dan una media que hace aún más real ese dudoso mérito. Los de Turki han pasado a ser rey emérito, tras un espectacular arranque liguero. Atrás quedó Emanuel y es ahora Guti el encargado de hacer feliz al jeque, que tampoco parece pasarlo muy mal en su Arabia natal rodeado de entrenadores y estrellas del presente y pasado reciente como Messi o Ronaldinho. Todo muy mediático, carne de redes, chiringuitos y pedreroladas. Pero en Almería seguimos buscando esos jugones que nos iban a llevar a la tierra prometida y de momento ni Coric ni Vada ni Darwin ni…. Esta UDA es eso, un equipo de ninis ni los que he mencionado eran tan buenos como nos los vendieron -bueno, a su excelencia, que fue el que puso la panoja- ni tan mediocres como están mostrando. Al menos, insisto, por ahora -ya casi mitad de temporada-. Luego está Jonathan, que no sé yo. O Sekou, que sigue siendo máximo goleador del equipo y en el ostracismo: ni juega mucho ni ha vuelto a marcar -estuvo cerca en Elche… Sí, como yo de que me tocara la lotería ayer, que sólo fallé 5 números de ná-. Enfrente, un Numancia que lleva más de un mes invicto y ha sacado 11 puntos en las últimas 5 jornadas, con 3 victorias y 2 empates. Tiene en Dani Barrio un seguro bajo palos, laterales que podrían ser extremos como Álex Sola y Calero, goleador este en la última jornada; una buena pareja de centrales, Carlos y Escassi, máximo goleador numantino con Higinio y Curro, otros de sus pilares. Rival por tanto complicado, a un punto de una UDA que busca reconquistar a su parroquia, ávida de audis y triunfos que llevarse del estadio: el último ganado -no digo coche sino partido- fue ante el Extremadura: con 3-0 cerca del final parecía que podía hacer cambiar dinámicas y casi acaba en empate. Pero bueno, ni una cosa ni otra. Ni fu ni fa.