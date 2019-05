"¿a qué equipo llevaré la próxima temporada?", le inquiere el entrenador de turno al presidente de fútbol base o a ese coordinador. "¿Vas a seguir con mi hijo?", le cuestiona el padre a ese entrenador. "¿Yo jugaré en el 'A' o en el 'B'?", se preguntan los pequeños, aunque algunos de ellos tienen de pequeños lo que el coordinador de coordinador. "¿Y el año que viene quién sigue?", pregunta la otra madre, que ya sabe cuáles serán las bajas, incluso las altas, de cara al siguiente curso. Y así cuestiones y más cuestiones. Sin embargo, estas no son propias del actual mes, sino que una vez bajan las campanadas el 31 de diciembre ya entran los nervios y la ansiedad. "Un día nos vamos a morir, Snoopy", decía Carlitos en lo que eran dibujos animados de verdad. "Cierto, pero los otros días no", respondía el perro. La conversación resume lo que es la vida, centrándose en el futuro en lugar de vivir el presente. Este artículo más que crítica sería autocrítica, puesto que este periodista se incluye.

Parece que hay que esperar al final de temporada para disfrutar del fútbol. Da la sensación también que hasta que la enfermedad golpea a la puerta no se disfrutar de las maravillas que se encuentran a diario. Hasta unos días previos al fin del periodo universitario no se saborea este, siendo el último mes cuando se vive con más intensidad algo que ya se va. Aunque es normal que haya que planificar ciertos aspectos, lo mejor es aparcar (valientes los que se bajan) el tren de las prisas y disfrutar de lo que se está viviendo, antes de darse cuenta de al fútbol, a la universidad o a la vida le queda un pelado. En las últimas charlas prepartido que se ha preparado el que suscribe estas líneas han sido varias las ocasiones que ha apuntado el término 'disfrutar', arrepintiéndose de no haberlo hecho meses antes. Ya dijo René algo así que tenían tanta presión en el día a día en Gerona que no disfrutaron del histórico ascenso...