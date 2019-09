Disfrute y paciencia

Es curioso porque el Almería vive momentos históricos con bastante normalidad en las últimas semanas. Por recurrente que sea el término, que quizá usamos en general con bastante alegría, no deben perder valor los hechos. A la salida de Alfonso García, el aluvión de fichajes, el sorteo de coches y el gran inicio liguero, ahora le sigue la primera comparecencia de Turki al-Sheikh, el verdadero orfebre de este terremoto rojiblanco. No tuvo una gran extensión su primera comparecencia pública, pero sí valió para cerciorarse de que va en serio. Lejos de desatar las ilusiones, la vida siempre con pies de plomo, sí que no deja de sorprender todo lo que propone el jeque desde su aterrizaje. Lo de la Ciudad Deportiva parece que verá la luz. Entiendo el prisma de la comparación de La Masía, una de las referencias mundiales, y será una de sus grandes promesas y proyectos. También una gran vara para medir su compromiso, que ahora es máximo. Es cierto que hay incertidumbre, y quizá sea injusto porque él no tiene relación con otros propietarios extranjeros que entraron en el fútbol español, aunque ahora sus palabras y hechos sirven para diluir esas dudas. Bien es cierto que el Almería es una balsa de aceite. Sin Darwin ni Appiah, los dos grandes productos marketinianos del verano y los futbolistas de mayor calibre, el equipo funciona. Y de qué manera. Un liderato hasta ahora merecido, pero es que queda tanto… Es lo único que me chirría a día de hoy, que la palabra ascenso se pronuncie más de la cuenta. No se conoce a ningún club que ascendiera en septiembre, tampoco que ganara un título. No es menos mentira que cuesta no crear expectativas, pero la paciencia será el camino más largo pero de más provecho. No es ello óbice para disfrutar de un panorama que parecía territorio vedado para esa afición rojiblanca. Dejarse llevar no sólo suena bonito, también lo es.