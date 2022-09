El Athletic Club de Ernesto Valverde será el próximo rival del Almería. Un equipo que ha iniciado el curso futbolístico 22/23 de manera excelente. Un rival con una idea sólida de juego, con el mejor registro en pases en el último tercio del campo de la competición y en puestos Champions. Su mejor arranque desde hace treinta años sustentado desde un carácter ofensivo permanente y el dominio de las áreas. Ahí tienen a dos internacionales, Unai Simón y Nico Williams, que brillaron en la última participación de la Selección Española y que llegan al encuentro con la flechita hacia arriba. Con todos estos registros se presenta el conjunto vasco mañana en San Mamés. En el otro lado de la moneda, el plantel de Rubi. Anestesiados tras la marcha de Sadiq, los rojiblancos siguen en una marcha por el desierto. Sin puntos ni goles, la imagen gris de los tres pasados choques plantea muchos debates internos en el seno unionista. El calendario hace pronosticar que la sequía proseguirá. Solo un cambio de dinámica hará que todos los males y presagios sean eso, simples pronósticos antes de lo que ocurra en el verde. Es más fácil ser periodista que entrenador, que diría Luis Enrique. Dentro de ese ambiente crispado fuera del vestuario, me sorprendía esta semana cada intervención que escuchaba de los jugadores. Mucho más reflexivos que la mayoría de los aficionados y con la convicción de que van a sacar esta mala racha adelante. No todo son las palabras y el mensaje. Las actuaciones individuales en sus respectivas selecciones de los internacionales y el trabajo del técnico en estos días pueden llevar a un cierto optimismo. La plaza y, sobre todo, el rival infunden respeto. A pesar de ello, el trabajo del que siempre hace insistencia Rubi y el fútbol deben aparecer en estas citas. Dispares inercias. Aunque no está todo escrito. Hay que empezar a aparcar el derrotismo a un lado y conseguir puntos. Mentalidad ganadora.