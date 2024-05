Las distancias en el fútbol que tienen los de arriba en las dos competiciones nacionales, con respecto a todos los demás, debiera obligar al mundillo a realizar una reflexión. Tanto en la liga masculina como en la femenina, Real Madrid y Barcelona, respectivamente, se han consagrado campeones indiscutibles varias fechas antes, con lo cual el condimento por la parte alta de la tabla se diluye convirtiéndolas en una cosa sosa, poco atractiva y donde los rivales acaban siendo un partener obligado de las prolongadas celebraciones de las conquistas ajenas, algo normal a falta de aditamento que diga lo contrario. Es tanta la diferencia existente en el femenino, que este fin de semana, en la final de la Copa de la Reina, el Barcelona se impuso por 8 a 0 a la Real Sociedad, algo que habla a las claras de la diferencia de nivel. Venía de derrotarlo 7 a 1 en la liga, así que para las de San Sebastián supuso un reto inalcanzable. En el minuto 5 de la primera parte este sábado la final ya había acabado. Por supuesto que la culpa no es del Real Madrid ni del Barcelona, que lo sufren en su versión opuesta de género, sino de los demás que no pueden o no saben, estar a la altura. Pero la pregunta es si esto hace bien o mal a la competición. Si entusiasma al público, si anima a la gente a concurrir a los estadios. La final femenina de la Copa de Su Majestad acogió a unas 25.000 personas en La Romareda, pero en cualquier partido normal, los asistentes son los familiares de las jugadoras y alguno más. El fútbol masculino está más rodado, y la gente encuentra en poder ver de cerca a alguna de sus estrellas, el justificante para ir a una cancha a estas alturas del campeonato. Lo mismo pasa con equipos como el Granada y la Unión Deportiva Almería, desahuciados desde hace tanto tiempo que no generan ilusión ninguna ni ganas de ir a alentarlos. Animarlos para qué, si la mayoría de los jugadores no defenderán los colores del club la próxima temporada en segunda división. No te da por ir; Almería-Barcelona, esta pasada semana, fue lo más parecido a un amistoso de dos equipos que juegan igual de desganados. Y no será por plantilla de ninguno de los dos.