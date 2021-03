Doble despropósito

Reconozcámoslo. Quien más y quien menos queríamos que el VAR llegara al fútbol. Pensábamos, de forma errónea, que iba a ayudar a mitigar las polémicas y veríamos un fútbol más justo. Nada más lejos de la realidad. En el Almería bien lo sabemos. En vez de tener un despropósito, con la decisión arbitral, tenemos dos, con lo que dice el VAR. No teníamos suficiente con un equipo arbitral sobre el césped, que necesitábamos tener a otro colegiado delante de la pantalla para liarla aún más. Sin el VAR, al menos, teníamos la excusa de que el árbitro no lo habría podido ver, pese a que algunas jugadas eran muy claras. Cuando con el VAR se siguen cometiendo atrocidades, ya no podemos hablar de error sino de prevaricación, como le leí a algún tuitero por ahí. Cuando el colegiado ha tenido tiempo de mirar las imágenes, y aun así falla, es normal pensar mal. El domingo, en Girona, pasaron 5 minutos antes de que se diera por válido el gol de Sadiq. 5 minutos eternos en los que los colegiados parecían afanarse por poder anular el tanto. Al final el gol subió al marcador y el Almería ganó. Sin embargo, durante la retransmisión no pudimos ver las líneas tiradas del fuera de juego y solo ayer empecé a ver algunas cuentas de twitter que daban por hecho el fuera de juego. Como le leí a otros tuiteros, el VAR no debería existir para dar o no un fuera de juego tan justo como el de Sadiq (unos pocos centímetros no pueden ser tan decisivos), ni para pitar una falta técnica por el resbalón de un portero sacando de puerta, o anular un gol por manos valiéndose de la interpretación del colegiado, ya que las imágenes seguían dejando dudas. El VAR debería existir para casos flagrantes como la bofetada a Corpas, el pisotón a Sadiq, el penalti por derribo al nigeriano, o para no expulsar a un delantero cuando el adversario hace teatro, y esas cosas. Además, los colegiados deberían pagar cuentas por sus errores, porque si los cometen y aquí no pasa nada y ni tan siquiera se les hace reflexionar, van a seguir cometiéndolos impunemente. Y eso también es muy injusto...