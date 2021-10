Londres, 14 de octubre de 2021. Estimado Navarro, las lesiones de Ramazani y Robertone ya supusieron un hándicap durante el partido contra Las Palmas. La sorpresa nos impidió reaccionar debidamente, o al menos no se reaccionó de forma mesurada, y el equipo lo acabó pagando, perdiendo 2 puntos. Dos bajas sensibles para afrontar un mes de competición en el que se van a perder como mínimo los partidod ante Eibar, Real B, Mirandés, Leganés, Sporting y Burgos. En el mejor de los casos, podrían estar para jugar contra el Ibiza el 14 de noviembre. Un doble revés para Rubi, que pierde a dos de sus pilares de este arranque, y que tiene que gestionar los recursos del plantel. Es una oportunidad para que los Lazo, Curro, Puigmal, Appiah, Nieto y demás se reivindiquen. Creo que tenemos jugadores de garantía para sustituirlos, e incluso explorando otros sistemas de juego, algo que Pepe Gomes no hizo la temporada pasada. Esperemos que el equipo no se resienta y mantenga la tendencia positiva...