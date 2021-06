Doce segundos

Los que estábamos viendo el partido entre Dinamarca y Finlandia este pasado sábado, nos quedamos literalmente helados. Eriksen, el jugador del Inter de Milán, ese que alguna vez sonó para el Real Madrid, se cayó redondo al césped después de devolver un pase ante un saque de banda. Fue una desgracia con suerte porque todos los focos estaban centrados en su figura al momento de golpear el balón, lo que facilitó que sus compañeros y el equipo de sanitarios pudieran atenderle en los 12 segundos siguientes a su caída. Fundamental la reacción del capitán danés Simon Kjaer quien inmediatamente reaccionó y le puso en posición para que se procediera a la reanimación. Tal vez en ese gesto le salvó la vida al ex del Tottenham. Raudos los médicos cruzaron el campo. El público, -porque fue un encuentro con espectadores aunque suene raro-, lloraba, se abrazaba. Los más creyentes rezaban a algún Dios, temiéndose lo peor, porque lo peor ya ha sucedido otras cuantas veces. Mientras el drama se respiraba y se masticaba la tragedia, los jugadores de Dinamarca en otro gesto inédito, se alinearon alrededor del cuerpo para que las escenas del morbo no alimentasen las pantallas. Una clase magistral de cómo actuar en el ámbito de lo privado, de la línea que nunca debiera traspasarse. Cuando Eriksen devolvió el saque de banda, era un hecho público. Cuando se desvaneció, pasó a convertirse en un asunto de interés personal. Los daneses nos dieron una lección de cómo actuar en el siglo XXI, porque hasta el acompañamiento en la camilla, parecía haber sido ensayado en los entrenamientos. La hermana del jugador contenida por sus compañeros. Las aficiones coreaban al unísono el nombre de la estrella nórdica. Lukaku en el encuentro entre Bélgica y Rusia, dedicó sus goles a su camarada interista. No pasó a mayores porque tuvo la suerte de caer cerca del balón y solo pasaron esos 12 segundos escasos en el que llegaron los médicos. Esos instantes en los que se te va la vida. Esos 12 segundos que parecen una eternidad, aunque solo sean 12 segundos.