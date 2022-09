Dolor de cabeza

Soy de los que piensan que este parón de la competición le puede venir mal al equipo. Demasiado tiempo entre partido y partido y más aún cuando viene de encadenar tres derrotas seguidas y sin ver portería. Siempre se ha dicho, y lo hemos escuchado hasta la saciedad tanto en boca de jugadores como de entrenadores, que cuando se pierde, lo mejor que puede pasar es que llegue el siguiente partido cuanto antes y eso, en este caso, no sucede. Demasiado tiempo para darle vueltas a la cabeza tratando de buscar soluciones a los problemas que se ha encontrado el equipo tras la tercera jornada de Liga, donde no solo no ha sido incapaz de sacar punto alguno -alguno partidos ante rivales directos como Valladolid o Mallorca- sino que, como dijo Rubi tras visitar Palma, no ser capaces de hacerle un gol ni al arcoíris. Y si no tienes gol, porque da la sensación de que lo ha perdido, la cosa se pone más difícil aún. Dos semanas para trabajar, para que los nuevos se adapten mejor, decía el otro día Ely ante las dos semanas que el equipo tenía por delante antes de viajar a Bilbao y nos encontramos con un panorama no muy bueno. El miércoles, sin ir más lejos, 13 jugadores de campo y tres porteros trabajaron en el anexo. Era lo que quedaba, ya que el resto de ausencias están debidas a lesiones o viajes con selecciones. Y posiblemente uno de los jugadores que más falta le hacía a Rubi, para que se fuera adaptando al esquema y a los planes del entrenador, como es El Bilal, no volverá hasta dos días antes del partido en Bilbao. Así es muy difícil trabajar y entiendo en parte a Rubi, ya que sobre la marcha y con la competición en juego, tiene que darle forma a un equipo que cogerá aire allá por enero, cuando se reanude la competición tras el Mundial, porque hasta ese momento el entrenador tendrá que hacer frente a un campeonato sin un futbolista que sea capaz de hacerle 15 goles esta temporada y con un calendario, sobre todo como visitante, para echarse a temblar. Hace falta un rematador.