Dominador de escena

Kaiky Fernandes Melo, más conocido como Kaiky, apunta a ser la siguiente incorporación del Almería este verano. En plena captación de talento joven, la última pieza en incorporarse será la guinda del pastel. Lo que han sido oportunidades de mercado en esta ocasión plantea otro escenario. De la generación del 2004, a sus 17 años es la mejor incorporación presente-futuro. La mayor realidad de estas primeras llegadas. Si continúa con su progresión como hasta ahora, encontrará el acomodo en el once junto a Srdjan Babic, que sobresale en las desventajas que aún tiene el central brasileño. Y es que el zaguero destaca en la anticipación, esfuerzo físico y por ser un ganador de duelos.

Con una comprensión táctica muy por encima de la media a su temprana edad, lo que más impresionará al aficionado del Estadio de los Juegos Mediterráneos será el carácter y personalidad del santista. Todavía es un perfil moldeable, pero al que ya se le ven anchuras de gran proyecto. Un dominador de la escena desde el eje de la zaga con sus 185 centímetros. Con un físico a expensas de ser desarrollado en plenitud, Rubi debe, cincel y martillo en mano, seguir perfilando un diamante en bruto.

En ese esbozo que es de momento Kaiky, el Almería invierte siete millones de euros. Un precio que, si todo sale bien, podrá multiplicarse en los próximos años. El defensor ha sido capitán en todas las inferiores de Brasil, siendo líder en planteles en los que no le tocaría estar por ser el más joven del grupo. Este fichaje se puede considerar el primer puñetazo serio encima de la mesa por parte de la directiva indálica en Primera. Existe siempre un riesgo que se asume desde el primer momento que se acomete un traspaso de este calado, pero que no deja de generar un fuerte interés precisamente desde ese factor de incertidumbre. No obstante, si hay un jugador de esta nueva hornada de futbolistas al que se le presagia un gran futuro es sin duda a Kaiky.