Dominio inglés

El fútbol inglés pasa por uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos, al menos en lo que a clubes respecta. Por segunda vez en los últimos tres años la final de la Champions tendrá absoluto protagonismo británico después de que Manchester City y Chelsea hayan obtenido su billete a Estambul. Tal y como sucediera en 2019 el máximo trofeo de clubes viajará hasta las islas pase lo que pase, se vaya el trofeo a la capital inglesa o al noroeste del país. Si en aquella ocasión el Liverpool se llevó la ansiada copa, en esta ocasión los de Guardiola y los de Tuchel pugnarán por alcanzar la cima del fútbol europeo. Pero la gesta británica puede ir aún a más con sucediera dos años atrás.

Este periodista escribe estas líneas sin saber que pasará en las eliminatorias de la Europa League. Una competición cuya final también podría ser íntegramente británica si Roma, quien lo tiene crudo, o Villarreal no lo evitan. Algo que ya sucedió en el mencionado 2019, cuando Chelsea y Arsenal se vieron las caras en la gran final de la segunda competición europea de clubes. Un hito que viene a refrendar el dominio del fútbol inglés, el cual parece haber cogido el testigo que el balompié español tuvo hace no tanto. Una Premier League que demuestra año tras año ser la competición nacional de mayor nivel, mal que le pese a Tebas y compañía. Un fútbol español que demuestra que no pasa por su mejor momento tras sus años de gloria tanto a nivel de clubes como de selección. Un combinado nacional que si bien sigue siendo una de las potencias futbolísticas ya no es el claro favorito como le fue una década atrás, cuando obtuvo esa mágica triple corona. Quién sabe qué pasará en la Eurocopa que se disputará este año si la pandemia no lo impide, pero los grandes años del fútbol español se ven ahora muy lejanos. Ahora el dominio es inglés.