Cuando todo parece ir sobre ruedas y las cosas van saliendo bien, encima después de una mala racha, se hace difícil gestionar eso de no separar los pies del suelo, creyendo que ya todo hasta el final será igual de satisfactorio. Las victorias dan confianza, alegría y sobre todo impulso. Más aún si por primer vez en la temporada se encadenan varias consecutivas, logrando la tercera por un cómodo 4-0 en un partido que se sentencia antes del tiempo de descanso. ¿Quién no se relajaría en la segunda parte tras pasar por encima de su rival en la primera? Pues pocos escapan a esa situación que se conoce como dormirse en los laureles. Es lo que le ocurrió al CD El Ejido el pasado domingo, por ejemplo. Y esto, como es evidente, no gustó a su entrenador. Fran Alcoy, pese a estar contento por el holgado triunfo, dio un tirón de orejas a los suyos al ver que tras el descanso concedieron mucho a un oponente que, en principio, parecía muy tocado por el 4-0, pero que si llega a tener acierto, y si Godino no llega a estar sublime bajo palos, seguramente se hubiese ido de Santo Domingo con un par de goles a favor. ¿Y qué hubiese cambiado un 4-2? Pues a simple vista nada, porque los celestes sumarían igualmente los tres puntos, pero en una fase tan decisiva como esta, en la que se están jugando la permanencia, todo cuenta. Sobre todo su la tabla clasificatoria está ajustada. No hay que fiarse lo más mínimo, los partidos duran noventa minutos y está claro que hay que ser elegante y no ir a hacer daño al rival metiéndose un 10-0, pero bajar los brazos creyendo que ya todo está hecho es un gran error que, por suerte, los ejidenses no pagaron. No obstante, su técnico lo dejó claro tras el choque frente al CD Marino, porque aún quedan cuatro finales y el objetivo no está conseguido. No hay que bajar los brazos ni separar los pies del campo hasta que se alcance la meta.