Dudas infinitas

Si LaLiga, en lugar de ser un estamento formado por varios señores encorbatados, fuese un ser humano, podríamos detectarle, con facilidad, un trastorno de bipolaridad. Así, mientras se corren tupidos velos ante flagrantes casos de amaños, hay una férrea mano dura con el límite salarial o los presupuestos. Que se lo digan al Almería.

No obstante, en Periodismo nos enseñaron a contrastar. A escuchar todas las versiones antes de hacer un juicio de valor. Y las dos partes, en este caso, son Tebas y El Assy. Mientras uno lanza su historia, el otro cuenta la suya. Y en esas estamos, con una guerra abierta entre LaLiga y la UDA y con los aficionados rojiblancos posicionándose a ultranza a favor de su club mientras el resto de España aplaude a ciegas a Tebas.

Resulta complicado creer a pies juntillas a cualquiera de los dos. En temas económicos, donde priman el secretismo y los tejemanejes, solo podemos basarnos en hechos fehacientes. Los movimientos que ha oficializado la UDA lo son. El aparentemente innecesario cambio de René por Sivera, la extrañísima rescisión de contrato de Owona o la salida de un Sekou que funcionaba en su rol para traer a un jugador de similar perfil como Barbero -muchas ganas de ver al chaval de nuevo como rojiblanco- nos invitan, cuanto menos, a reflexionar sobre si El Assy contó toda la verdad en sala de prensa. Máxime, cuando tanto Sekou como Chema apuntaban a Arabia Saudí hasta que LaLiga dijo que no contabilizaría esos traspasos. Entonces, cambió el destino de ambos. Ya no era tan interesante mandarlos allí. Al otro lado está Tebas, permisivo con clubes endeudados o pertenecientes a extrañas sociedades, pero desconfiado con todo lo que envuelve a la UDA.

No, definitivamente, no me posiciono de ningún lado. Seguir con la postura de hacerme preguntas con respecto a todo lo que no se demuestre y no confiar ciegamente en quien aún no se lo ha ganado me parece lo más coherente. Así no me llevaré sorpresas si algún día vienen mal dadas.