Dudas olímpicas

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Ni tres meses restan para que arranque una nueva edición, la trigésimo segunda, del evento deportivo por excelencia en todo el mundo. Una edición que se tuvo que celebrar el pasado año y que la pandemia los retrasó, alargando la ansiada espera por si cuatro años no eran suficientes. Pero a pesar del corto periodo de tiempo que falta para estos Juegos Olímpicos que tendrán en lugar en Tokio son varias las dudas que todavía no se han despejado. Una edición que ha estado tambaleándose, albergando mayores o menores dudas sobre su celebración dependiendo del momento que atravesase el país nipón. Una pandemia que, como en otros tantos sectores, ha traído un mar de dudas a estos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que serán uno de los más extraños de la historia ante la compleja situación que se vive a nivel mundial. Una edición, por ejemplo, que no contará con público extranjero, algo insólito en un evento de tal magnitud global. Pero tampoco está del todo claro como vivirá el público local esta edición, no conociéndose todavía las limitaciones de aforo para este evento de majestuosas dimensiones. Una edición en la que los miles de deportistas que se den cita vivirán una experiencia olímpica fuera de lo común. No son pocas las restricciones con las que contarán los participantes, perdiendo gran parte del contacto con otras expediciones, una de las mayores características en unos Juegos Olímpicos. Una edición, que si todo sale adelante como está previsto, será mirada con lupa ante la compleja situación en la que nos hallamos. La normalidad parece comenzar a verse con la expansión de las vacunas, aunque todavía nos encontramos lejos de ella y estos Juegos Olímpicos darán buena fe de ello. Pero lo más importante es que poder vivirlos.