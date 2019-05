Quedan dos jornadas, pero la mirada ya está más adelante. También en el propio club, como es lógico. Las renovaciones de Romera y Chema me parecen grandes noticias, hablan de que se vende un proyecto interesante a los futbolistas. Especialmente interesante me parece la del mediapunta, uno de los futbolistas jóvenes con más talento que pasaron últimamente por el Mediterráneo. No hace tanto que estuvo a punto de cambiar de ciudad. La buena temporada y la continuidad de René, uno de los puntales del equipo, está siendo una buena forma de vender al Almería. Lo segundo es importante, pero lo primero es clave. Aún cuesta creer cómo cambió tanto el rendimiento en unos meses. De salvar la categoría casi con un golpe de suerte a vivir plácidamente el final de campaña. Incluso con algo de insatisfacción por quedar apeados pronto de la lucha por la promoción de ascenso.

Como siempre, también hay partes negativas, que, por lo menos a mí, me generan incertidumbre. Además de ver cuántos futbolistas fundamentales se quedan, las palabras de Fran Fernández sobre su salida sí me generan cierta inquietud. En algún momento se habló de falta de ambición de cara al futuro y eso es preocupante. No es que el objetivo sea volver a Primera, que por qué no, pero sí no caer en la autocomplacencia. Una buena temporada que puede conducir a la relajación y sí regresar a esos cursos recientes donde la permanencia ya parecía un éxito. Un síntoma alarmante en un club con una masa social significativa, con un entorno agradable y con potencial suficiente para poder haber sobrevivido en la élite.

Son las dudas que dejan la marcha del entrenador almeriense. La realidad es que si el verdadero motivo es ese, imagino que hay otra realidad que no se conoce, es una verdadera pena porque parecía que el Almería había encontrado a la persona idónea sobre la que crecer. La elección del sustituto marcará en gran parte la idea de la entidad para el equipo a corto/medio plazo.