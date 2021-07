Dudosa compensación

La ansiada campaña de abonos ya está aquí. Después de una última temporada en la que esta no se pudo realizar, desde la parroquia almeriense había muchas ganas de que saliera a la luz. Una campaña que el club rojiblanco presentó en sus redes sociales el pasado sábado, si bien ha traído un amplio descontento. En una época en la que la pandemia ha azotado severamente a muchos de los seguidores indálicos no es de recibo una subida del precio de los abonos, por ligera que sea esta. Pero no es ahí donde este periodista quiere mostrar su disgusto. Un disgusto que viene principalmente por la compensación por los partidos perdidos por los aficionados del curso 2019/20 a causa de esta maldita pandemia. Uno ya sabe que los clubes no han tenido la culpa de la llegada del dichoso virus, pero los aficionados tampoco. Una compensación que ya les adelanto, perdón si les parece duro, que es reírse de la afición, ni más ni menos. Los seguidores rojiblancos tan solo tendrán una opción para recibir esta, el típico o lo tomas o lo dejas. Una compensación que, la verdad, es un 2x1 exclusivamente para los intereses de la entidad unionista proporcionando un 27% del valor del último abono en descuento en la tienda oficial. Un descuento, eso sí, solo válido para productos de la pasada campaña y unos productos que ya de por sí estaban rebajados por fin de temporada. Una compensación que obliga al seguidor a consumir un producto con independencia de que le interese o no para poder hacer uso de la compensación, obviando la opción más lógica como era descontar esa cantidad en la renovación del nuevo abono. Una iniciativo que para el club es una maravilla, ya que el aficionado retira las sobras de la pasada temporada y se quita el marrón de la compensación. Pero una propuesta que, reitero una vez más, es reírse de sus propios seguidores. Una compensación, por supuesto, más que dudosa.