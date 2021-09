Duelo de altura

Londres, 23 de septiembre de 2021. Estimado Navarro, Ramis ha tenido en su segunda temporada en Tenerife lo que Corona y Alfonso no le dieron en su segunda temporada en el Almería, una plantilla compensada, donde su voz ha sido escuchada, y que sin duda tiene potencial para pelear por cotas altas. El mediocentro tinerfeño es muy creativo, con Míchel y el ex rojiblanco Corredera, pero es un equipo muy bien trabajado tácticamente que no va a dar facilidades a los de Rubi. Arriba cuenta con un delantero como Gallego, que ya nos volvió locos con el Extremadura en una exhibición casi al nivel de Sadiq en Alcorcón ( por su superioridad con respecto a los defensores, no tanto por los goles). El Tenerife es muy peligroso y Rubi hace bien en avisar al personal de las dificultades que nos vamos a encontrar. La afición tiene que ser el jugador número 12 ahora que todos los abonados pueden acudir. Hay que estar a muerte con el equipo. PD: Enrich a la Ponfe, que cree en el ascenso. La Segunda es muy dura…