Dyego Sousa 2024

Londres, 24 de marzo de 2022. Estimado Navarro, el club sorprendía a todos anunciando la renovación de Dyego Sousa hasta 2024. Sorprende por inesperada, al llevarse en secreto, y no tanto por su rendimiento e impacto, que ha sido evidente con sus goles y asistencias en los pocos minutos que ha jugado. Además, en contra de lo que pensábamos a su llegada, se ha adaptado muy rápido a la ciudad y está sumando mucho, no sólo en el terreno de juego, sino también en el vestuario. Si es que no logramos el ascenso, contar con él es un acierto, pero incluso en el caso de subir a Primera no nos sobra en la plantilla. La renovación coincide en la semana que vamos a depender del luso-brasileño contra el Girona, debido a la ausencia de Sadiq, concentrado con Nigeria. Casualidad o no, no se me ocurre mejor manera de motivar a Sousa, demostrándole la confianza del club, que ampliando su contrato. Esperemos que devuelva la confianza con un triplete el domingo...