Yo (también) fui a EGB

Ver a Carlos Latre presentar junto al alcalde de la capital su espectáculo Yo fui a EGB me retrotrajo a los años escolares ochenteros y noventeros. En aquella Educación General Básica tuvimos la bendita suerte de poder jugar al fútbol en las pistas del colegio, algo impensable hoy por hoy, cuando se pide que los niños no usen tanto la tablet pero a la vez se les prohíbe practicar fútbol casi en cualquier rincón. El Trina Rull de Olula era un hervidero de críos a la hora del recreo y al salir del comedor (había clases por la tarde sin ser actividades extraescolares) para darle patadas a un balón. Allí nos dejábamos las rodillas y desgastábamos los zapatos, nada que luego no tuviera solución con un buen zurcido, parche o remiendo. Y al acabar el cole, tras ver Espinete (así llamado más que Barrio Sésamo), Dragones y Mazmorras, Bola de Dragón o Los Caballeros del Zodíaco (según fuera la época) todos al campo de fútbol a entrenar.

Daba igual que cayeran chuzos de punta, lloviera o nevase, pocos fallábamos a la cita con esos entrenamientos basados en carrera continua a morir y el socorrido partidillo. En el José Juan Rodríguez me calcé las míticas Marco y sufrí los primeros balonazos en la cara del Mikasa, que en pleno mes de enero eran lo más parecido a partir un filete de lomo congelado. Aún conservo el regusto a Reflex en el paladar cada vez que entrábamos al vestuario.

Allí aprendimos a defendernos si recibíamos antes de que se tipificase el bullying, a realizar las tareas domésticas sin necesidad de una asignatura de Igualdad y a llamar a las cosas por su nombre respetando escrupulosamente la ortografía antes del invento del lenguaje inclusivo y no sexista. Los 'expertos' de entonces decían que íbamos a salir tarados de tanto empacho televisivo y aquí estamos, atónitos con la educación actual e intentando recuperar los valores para nuestros hijos.